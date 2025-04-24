Захарова жестко ответила главе МИД Польши

Ранее глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что возможная агрессия против Союзного государства повлечет серьезные последствия для стран НАТО. По его словам, в случае нападения на Россию и Белоруссию пострадает весь альянс, однако наиболее уязвимыми окажутся Польша и государства Балтии.