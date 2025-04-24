Захарова посоветовала Сикорскому заняться проблемами НАТО.
Высказывания главы министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского о российских территориях являются абсурдными. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Классический пример, когда человек ожесточенно спорит сам с собой и надеется победить “оппонента”. Набор абсурдных тезисов. Как главе МИД натовской страны Сикорскому есть чем заняться. Например, проблемой спора соучастников альянса относительно принадлежности Гренландии, нестабильной ситуацией в Новой Каледонии», — заявила ТАСС Захарова.
Захарова подчеркнула, что польская сторона занимается обсуждением вопросов, не относящихся к ее компетенции. Вместо этого ей следовало бы сосредоточиться на реальных проблемах внутри самой Польши и среди союзников Североатлантического альянса (НАТО).
Ранее глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что возможная агрессия против Союзного государства повлечет серьезные последствия для стран НАТО. По его словам, в случае нападения на Россию и Белоруссию пострадает весь альянс, однако наиболее уязвимыми окажутся Польша и государства Балтии.