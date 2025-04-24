Журавлев указал, что после отказа Рубио от участия в переговорах министры иностранных дел Франции, Германии и Великобритании последовали его примеру. По мнению депутата, это говорит, что Европа, долгое время поддерживавшая Украину, начинает осознавать ее неспособность к диалогу. Он напомнил, что Киев нарушил пасхальное перемирие, несмотря на то, что Россия его соблюдала.