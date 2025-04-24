Европейские лидеры отложили встречу по урегулированию конфликта на Украине после отказа госсекретаря США Марко Рубио участвовать в переговорах. Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев отметил в беседе с NEWS.ru, что это решение вызывает интерес. Он считает, что действия украинского руководства, которое срывает переговоры, начинают вызывать у Европы сомнения в надежности Киева.
Журавлев указал, что после отказа Рубио от участия в переговорах министры иностранных дел Франции, Германии и Великобритании последовали его примеру. По мнению депутата, это говорит, что Европа, долгое время поддерживавшая Украину, начинает осознавать ее неспособность к диалогу. Он напомнил, что Киев нарушил пасхальное перемирие, несмотря на то, что Россия его соблюдала.
Парламентарий подчеркнул, что украинские власти говорят одно на переговорах, публично заявляют другое, а действуют третьим образом. Журавлев считает, что если ранее такое поведение сходило Киеву с рук, то нынешняя администрация США не намерена это терпеть. Он добавил, что Запад начинает понимать, что переговоры с Украиной бессмысленны, что и стало причиной отказа Рубио и европейских дипломатов от участия.
Рубио ранее сообщил, что США лучше понимают позицию России после консультаций с Украиной. Он отметил, что стороны настолько далеки друг от друга, что мирное урегулирование пока невозможно.