Россия повысила представительство Афганистана в Москве до посла

Специальный представитель президента России по Афганистану Замир Кабулов и посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов провели рабочие встречи с афганскими министрами. С ними встретились министр иностранных дел Амир Хан Моттаки и министр внутренних дел Сираджуддин Хаккани, сообщает МИД РФ.