Россия повысила представительство Афганистана в Москве до посла

Во время встреч российская сторона уведомила афганских руководителей о повышении уровня дипломатического представительства Афганистана в Москве до посла. Это стало следствием решения Верховного Суда РФ об отмене запрета на деятельность движения «Талибан»*.
Афганские министры выразили искреннюю благодарность за этот шаг, добавили в МИД. В министерстве также отметили намерение России наладить полноценное партнёрство между странами.
Как сообщал Life.ru, возобновление активной торговли с движением «Талибан»* расширит ассортимент афганских товаров на российском рынке. Ожидается увеличение поставок кока-колы, гранатов, изюма, знаменитых афганских ковров, шерсти и хлопка.
* Деятельность движения запрещена решением ООН.