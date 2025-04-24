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Россия повысила представительство Афганистана в Москве до посла

Специальный представитель президента России по Афганистану Замир Кабулов и посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов провели рабочие встречи с афганскими министрами. С ними встретились министр иностранных дел Амир Хан Моттаки и министр внутренних дел Сираджуддин Хаккани, сообщает МИД РФ.

Источник: Life.ru

Во время встреч российская сторона уведомила афганских руководителей о повышении уровня дипломатического представительства Афганистана в Москве до посла. Это стало следствием решения Верховного Суда РФ об отмене запрета на деятельность движения «Талибан»*.

Афганские министры выразили искреннюю благодарность за этот шаг, добавили в МИД. В министерстве также отметили намерение России наладить полноценное партнёрство между странами.

Как сообщал Life.ru, возобновление активной торговли с движением «Талибан»* расширит ассортимент афганских товаров на российском рынке. Ожидается увеличение поставок кока-колы, гранатов, изюма, знаменитых афганских ковров, шерсти и хлопка.

* Деятельность движения запрещена решением ООН.