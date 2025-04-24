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CNN: США хотят добиться мира на Украине в течение 100 дней президентства Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 24 апреля. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа стремится добиться заключения соглашения о мире между Россией и Украиной в течение первых 100 дней мандата главы Белого дома. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на европейского чиновника.

Источник: AP 2024

«В настоящее время существует множество деталей, но ясно одно: США настаивают на заключении сделки в течение 100 дней», — приводит телеканал его слова.

Чиновник также заявил, что в рамках предполагаемой сделки Крым должен остаться под контролем России, и другой расклад представить трудно. «Но для [Владимира] Зеленского это явно сложно», — добавил он.

Как написал 23 апреля в Truth Social Трамп, высказывания Зеленского о том, что Украина не признает Крым российским, вредны для переговоров, «поскольку Крым был потерян много лет назад» с подачи президента США Барака Обамы и «даже не является предметом обсуждения».