CNN: США хотят добиться мира на Украине в течение 100 дней президентства Трампа

«В настоящее время существует множество деталей, но ясно одно: США настаивают на заключении сделки в течение 100 дней», — приводит телеканал его слова.
Чиновник также заявил, что в рамках предполагаемой сделки Крым должен остаться под контролем России, и другой расклад представить трудно. «Но для [Владимира] Зеленского это явно сложно», — добавил он.
Как написал 23 апреля в Truth Social Трамп, высказывания Зеленского о том, что Украина не признает Крым российским, вредны для переговоров, «поскольку Крым был потерян много лет назад» с подачи президента США Барака Обамы и «даже не является предметом обсуждения».