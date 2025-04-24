Депутат Чепа: в словах Рубио о понимании позиции России есть прагматичные нотки

Депутат подчеркнул, что многие аспекты ситуации были ясны еще во времена первого президентства Дональда Трампа, включая значение минских договоренностей. Несмотря на политические игры, Чепа выразил надежду на прогресс в мирном урегулировании. Он добавил, что США должны проявить волю, чтобы вместе с Россией и Украиной добиться соглашения, которое обеспечит безопасность всех сторон и мира в целом.