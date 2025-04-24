Депутат Чепа: в словах Рубио о понимании позиции России есть прагматичные нотки

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с NEWS.ru отметил, что заявление главы Госдепартамента США Марко Рубио о позиции России по украинскому конфликту звучит прагматично.
По словам парламентария, это показывает, что на Западе начинают более здраво оценивать причины и последствия кризиса. Чепа считает, что некоторые политики в США стали лучше понимать события и их возможные исходы, если конфликт продолжится.
Депутат подчеркнул, что многие аспекты ситуации были ясны еще во времена первого президентства Дональда Трампа, включая значение минских договоренностей. Несмотря на политические игры, Чепа выразил надежду на прогресс в мирном урегулировании. Он добавил, что США должны проявить волю, чтобы вместе с Россией и Украиной добиться соглашения, которое обеспечит безопасность всех сторон и мира в целом.
Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что Вашингтон может выйти из переговоров между Россией и Украиной. Он пояснил, что США предложили обеим сторонам справедливое решение, но требуют быстрого ответа. Без согласия сторон США откажутся от посредничества.