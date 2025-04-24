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Трамп рассказал, когда встретится с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что вряд ли встретится с президентом России Владимиром Путиным в Саудовской Аравии. По его словам, встреча может произойти после этой поездки. Трамп планирует посетить Саудовскую Аравию с 13 по 16 мая, цели визита Белый дом не уточнял.

Источник: РИА "Новости"

Ранее Cаудовскую Аравию, где уже состоялись переговоры делегаций России и США, называли возможным местом проведения встречи Дональда Трампа и Владимира Путина. Источник Axios уточнял, что поездка Трампа организована для укрепления отношений со странами Персидского залива и обсуждения урегулирования конфликтов на Ближнем Востоке.