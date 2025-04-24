Трамп рассказал, когда встретится с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что вряд ли встретится с президентом России Владимиром Путиным в Саудовской Аравии. По его словам, встреча может произойти после этой поездки. Трамп планирует посетить Саудовскую Аравию с 13 по 16 мая, цели визита Белый дом не уточнял.