Axios: Илон Маск и Скотт Бессент устроили перепалку в Белом доме

Между главой департамента эффективности госуправления США Илоном Маском и министром финансов Скоттом Бессентом произошёл резкий конфликт прямо в Белом доме, сообщает портал Axios со ссылкой на очевидцев.
По данным издания, спор разгорелся на фоне разногласий по поводу руководства Налоговой службой США и был настолько громким, что его слышали президент Дональд Трамп и другие высокопоставленные лица. Один из свидетелей даже сравнил происходящее с шоу рестлинга, отметив, что «в зале столкнулись два миллиардера среднего возраста, словно на ринге WWE».
По информации Axios, напряжение между Маском и Бессентом копилось давно. Маск выступал за назначение Говарда Латника главой минфина, однако этот пост получил Бессент, а Латник возглавил Минторг. Финальной искрой конфликта стало то, что Маск, как утверждается, без ведома Бессента начал продвигать своего кандидата на пост руководителя налогового ведомства, что вызвало бурную реакцию министра.
Во время ссоры Бессент обвинил Маска в пустых обещаниях и неэффективных мерах по сокращению госрасходов, в то время как Маск в ответ назвал министра «агентом Сороса» и упрекнул его в неудачном опыте ведения хедж-фонда.
Ранее Илон Маск заявил, что сведения о том, что он якобы в ближайшие недели покинет свой пост руководителя Департамента эффективности правительства, являются «фейком».