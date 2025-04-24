Axios: Илон Маск и Скотт Бессент устроили перепалку в Белом доме

По данным издания, спор разгорелся на фоне разногласий по поводу руководства Налоговой службой США и был настолько громким, что его слышали президент Дональд Трамп и другие высокопоставленные лица. Один из свидетелей даже сравнил происходящее с шоу рестлинга, отметив, что «в зале столкнулись два миллиардера среднего возраста, словно на ринге WWE».