Трамп признал, что с Киевом оказалось сложнее договориться, чем с Москвой

Он, между тем, неожиданно нелестно выразился в адрес бывшего комика. Дональд Трамп указал Зеленскому, что его заявления о Крыме вредны для мирных переговоров с Россией. Он также отметил, что Киев не боролся за полуостров 11 лет назад. Крым вернули без лишней шумихи.