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Трамп признал, что с Киевом оказалось сложнее договориться, чем с Москвой

Трамп заявил, что с Зеленским договориться сложнее, чем он предполагал.

Источник: Комсомольская правда

Хозяин Белого дома Дональд Трамп сделал несколько заявлений о прогрессе в отношении урегулирования украинского конфликта. По словам американского лидера, с Киевом оказалось сложнее вести переговоры, чем с Москвой. Так Дональд Трамп ответил на вопрос журналистов об урегулировании конфликта на Украине.

По его мнению, Россия готова к заключению мирной сделки. Главарь киевского режима Владимир Зеленский не дал четких ответов. Сейчас Вашингтон направил усилия на переговоры с украинской стороной. С Киевом сложнее, но, в данной ситуации, «это нормально», уточнил президент США.

«Я думаю, у нас есть сделка с Россией. Нам нужно договориться с Зеленским. Я думал, что с ним будет проще. Пока что это немного сложнее», — подытожил Дональд Трамп.

Он, между тем, неожиданно нелестно выразился в адрес бывшего комика. Дональд Трамп указал Зеленскому, что его заявления о Крыме вредны для мирных переговоров с Россией. Он также отметил, что Киев не боролся за полуостров 11 лет назад. Крым вернули без лишней шумихи.