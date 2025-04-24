Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Два миллиардера решили, что это рестлинг: Маск и Бессент накричали друг на друга на глазах у Трампа

Американский бизнесмен Илон Маск и министр финансов США Скотт Бессент вступили в напряжённый спор на повышенных тонах в Белом доме. По информации портала Axios, конфликт разгорелся на тему Налоговой службы США (IRS) и её нового руководства.

Источник: Life.ru

Инцидент произошёл в присутствии президента Дональда Трампа. Один из источников сообщил, что сцена была весьма шумной.

«Два миллиардера среднего возраста собрались в зале Западного крыла и решили, что это WWE [американский рестлинг-промоушен. — Прим. Life.ru]», — говорится в статье.

Кроме того, издание подмечает, что Маск, похоже, испытывает раздражение к некоторым высокопоставленным чиновникам после своего назначения на пост главы Департамента эффективности правительства (DOGE).

При этом, как ранее сообщал Life.ru, Илон Маск планирует покинуть должность в Правительстве США. Срок полномочий бизнесмена истекает в мае 2025 года, однако возможность их продления остаётся неопределённой.