Два миллиардера решили, что это рестлинг: Маск и Бессент накричали друг на друга на глазах у Трампа

Инцидент произошёл в присутствии президента Дональда Трампа. Один из источников сообщил, что сцена была весьма шумной.
«Два миллиардера среднего возраста собрались в зале Западного крыла и решили, что это WWE [американский рестлинг-промоушен. — Прим. Life.ru]», — говорится в статье.
Кроме того, издание подмечает, что Маск, похоже, испытывает раздражение к некоторым высокопоставленным чиновникам после своего назначения на пост главы Департамента эффективности правительства (DOGE).
При этом, как ранее сообщал Life.ru, Илон Маск планирует покинуть должность в Правительстве США. Срок полномочий бизнесмена истекает в мае 2025 года, однако возможность их продления остаётся неопределённой.