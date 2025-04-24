Трамп не ответил на вопрос о признании Крыма российской территорией

Президент США Дональд Трамп не стал прямо отвечать на вопрос о готовности признать Крым частью России, сосредоточив внимание на необходимости прекращения боевых действий.
Трамп подчеркнул, что у него «нет любимчиков» среди сторон конфликта, и все, что его интересует — это чтобы боевые действия закончились как можно быстрее.
Ранее сообщалось, что Трамп критически отнесся к словам украинского президента Владимира Зеленского об отказе Украины признать Крым российской территорией. Президент США отметил, что подобное заявление «негативно сказывается на ходе переговоров с Россией».
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев позднее выразил надежду, что лидеры европейских стран прислушаются к словам Трампа о негативном влиянии отказа Киева признавать Крым российской территорией на ход переговоров о завершении конфликта.