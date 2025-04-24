«Думал, что с Зеленским будет проще»: Трамп рассказал о трудностях в переговорах по Украине

«Я думаю, что у нас есть сделка с Россией. Нам нужно договориться с Зеленским. Я думал, что с Зеленским будет проще», — отметил Трамп, выразив при этом надежду на возможность достижения компромисса со всеми сторонами конфликта.
Эти заявления прозвучали на фоне недавнего резкого заявления пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт, которая констатировала исчерпание терпения американской администрации в отношении украинского руководства. Ливитт прямо заявила, что, по оценке Вашингтона, Владимир Зеленский «движется не к миру, а в совершенно противоположном направлении».