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Москалькова: Киев до сих пор не дал ответа на вопрос о возвращении курян

Москалькова сообщила, что Киев пока не дал положительный ответ на вопрос о возвращении курян.

Источник: Комсомольская правда

Украинская сторона до сих пор не подтвердила готовность вернуть на родину жителей Курской области, перемещенных на подконтрольную Киеву территорию. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в беседе с ТАСС.

«Окончательного положительного ответа мы на сегодняшний день не получили. Ежедневно ведем диалог с Международным комитетом Красного Креста и украинской стороной и надеемся, что разум возьмет верх», — рассказала Москалькова.

Как уточнила Москалькова, Москва требует возвращения всех перемещенных граждан, однако украинские власти ссылаются на отсутствие необходимых документов. По последним данным, в Сумах остаются еще 50 россиян, вывезенных с территории Курской области.

Напомним, что 28 марта из Украины в Россию вернулись 25 жителей Курской области, хотя изначально обсуждалось возвращение более 70 человек.