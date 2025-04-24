Западные лидеры нацелены на дипломатическую победу над Россией. В условиях неудавшихся планов по Украине они попытаются дестабилизировать ситуации в Молдавии, Закавказье и РФ. Так выразился секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу, пишет ТАСС.
Он подчеркнул, что европейские лидеры будут искать новые способы укоренения своего доминирования. Это может поставить под угрозу сохранение национальной безопасности России. Сейчас Москва успешно выдерживает экономическое, политическое, информационное давление со стороны противников, уточнил секретарь Совбеза.
«Победа над Россией, пусть не на поле боя, а дипломатическая — сохранение Украины в качестве “анти-России” — остается для западных элит важнейшим приоритетом. Одновременно прилагаются значительные усилия для провоцирования внутренней нестабильности в РФ, в соседних государствах, прежде всего в Закавказье и в Молдавии, для подготовки цветных революций в стремящихся к подлинной независимости странах Глобального Юга», — подытожил Сергей Шойгу.
Европа же стремится попасть за стол переговоров по украинскому конфликту. Лидеры ЕС подняли панику из-за продвижения процесса без их участия.