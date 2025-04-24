Шойгу заявил, что Запад пытается одержать над Россией дипломатическую победу

«Победа над Россией, пусть не на поле боя, а дипломатическая — сохранение Украины в качестве “анти-России” — остается для западных элит важнейшим приоритетом. Одновременно прилагаются значительные усилия для провоцирования внутренней нестабильности в РФ, в соседних государствах, прежде всего в Закавказье и в Молдавии, для подготовки цветных революций в стремящихся к подлинной независимости странах Глобального Юга», — подытожил Сергей Шойгу.