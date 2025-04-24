Шойгу назвал сроки возможной войны с Европой

Страны Европы открыто готовятся к военному конфликту с Россией. Об этом заявил секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу в разговоре с ТАСС.
По словам Шойгу, западные политические и военные лидеры намерены завершить подготовку к возможному столкновению к 2030 году.
«В Европе разворачивается ничем не прикрытая кампания по подготовке к военному конфликту с РФ. Уже в 2030 году европейские политики и военные хотят быть готовы воевать с нами», — пояснил Шойгу.
При этом Шойгу подчеркнул, что, несмотря на попытки киевского режима искусственно затягивать конфликт и торговать национальными ресурсами (включая земли и будущее граждан) в обмен на западную военную и финансовую помощь, Украина уже исчерпала основные резервы.
Ранее секретарь Совбеза заявил, что вся территория Курской области будет зачищена в ближайшее время.