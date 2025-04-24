Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Захарова назвала высказывания главы МИД Польши о территориях России абсурдом

Высказывания польского министра иностранных дел Радослава Сикорского о территориях РФ являются абсурдом. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова отметила, что это классический пример, когда человек спорит сам с собой.

Источник: Life.ru

В комментарии ТАСС Захарова предложила польскому коллеге заняться реальными проблемами трансатлантического сообщества вместо пустых провокаций. Она напомнила о неразрешённом споре вокруг статуса Гренландии между союзниками по НАТО, дестабилизации в Новой Каледонии из-за провальной политики Франции, системных нарушениях прав человека в Прибалтике и нарастающей рецессии в Германии.

«Без польского МИД в этих вопросах натовцы не разберутся», — заявила она.

Поводом для столь резкой реакции стали недавние высказывания Сикорского, в которых он позволил себе назвать Владивосток по китайски — Хайшэньвэй.

Ранее сообщалось, что Польша приняла решение не направлять своих миротворцев на территорию Незалежной. Министр иностранных дел Радослав Сикорский подчеркнул, что Варшава остаётся верна своим принципам и не намерена пересматривать свою позицию по этому вопросу.