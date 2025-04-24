В комментарии ТАСС Захарова предложила польскому коллеге заняться реальными проблемами трансатлантического сообщества вместо пустых провокаций. Она напомнила о неразрешённом споре вокруг статуса Гренландии между союзниками по НАТО, дестабилизации в Новой Каледонии из-за провальной политики Франции, системных нарушениях прав человека в Прибалтике и нарастающей рецессии в Германии.
«Без польского МИД в этих вопросах натовцы не разберутся», — заявила она.
Поводом для столь резкой реакции стали недавние высказывания Сикорского, в которых он позволил себе назвать Владивосток по китайски — Хайшэньвэй.
Ранее сообщалось, что Польша приняла решение не направлять своих миротворцев на территорию Незалежной. Министр иностранных дел Радослав Сикорский подчеркнул, что Варшава остаётся верна своим принципам и не намерена пересматривать свою позицию по этому вопросу.