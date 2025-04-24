Захарова назвала высказывания главы МИД Польши о территориях России абсурдом

Ранее сообщалось, что Польша приняла решение не направлять своих миротворцев на территорию Незалежной. Министр иностранных дел Радослав Сикорский подчеркнул, что Варшава остаётся верна своим принципам и не намерена пересматривать свою позицию по этому вопросу.