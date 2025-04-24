Шойгу рассказал, при каких условиях Россия может возобновить ядерные испытания

В докладе указано, что США рассматривают Россию как постоянную стратегическую угрозу своим интересам независимо от возможных результатов конфликта на Украине. По словам авторов, нынешние геополитические, экономические, военные и внутриполитические тенденции в России подчеркивают ее устойчивость. Разведчики пришли к выводу, что «Россия в долгосрочной перспективе продолжит представлять потенциальную угрозу глобальному присутствию и интересам США».