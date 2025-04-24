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Шойгу рассказал, при каких условиях Россия может возобновить ядерные испытания

Секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу не исключил возобновления Россией ядерных испытаний в качестве ответа на аналогичные действия США.

Источник: РИА "Новости"

Он подчеркнул, что у США истекают гарантийные сроки ряда видов ядерных боеприпасов, а также идет разработка новых видов вооружений. Шойгу считает, что это может подтолкнуть Вашингтон к возобновлению ядерных испытаний.

По его словам, министерство обороны России готово к проведению таких работ в качестве ответного шага.

До этого по данным ежегодного доклада американской разведки о глобальных угрозах стало известно, что Россия могла бы нанести США катастрофические разрушения при использовании своего ядерного потенциала.

В докладе указано, что США рассматривают Россию как постоянную стратегическую угрозу своим интересам независимо от возможных результатов конфликта на Украине. По словам авторов, нынешние геополитические, экономические, военные и внутриполитические тенденции в России подчеркивают ее устойчивость. Разведчики пришли к выводу, что «Россия в долгосрочной перспективе продолжит представлять потенциальную угрозу глобальному присутствию и интересам США».