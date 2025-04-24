Зеленский возмутился словами Трампа на тему Крыма

Как сообщает The Washington Post, в кулуарах переговоров в Лондоне США якобы предлагали рассмотреть возможность признания Крыма российским в обмен на гарантии безопасности для Украины. Однако украинская сторона выразила недовольство таким подходом, настаивая, что прекращение огня должно быть первым шагом к дальнейшим переговорам. Трамп, в свою очередь, заявил, что отказ Зеленского обсуждать статус Крыма мешает мирному диалогу с Москвой.