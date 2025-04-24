Зеленский возмутился словами Трампа на тему Крыма

Владимир Зеленский опубликовал саркастичный пост в соцсетях в ответ на критику со стороны Дональда Трампа, который ранее выразил недовольство позицией Киева по Крыму. Об этом сообщает РИА Новости.
Несмотря на замечания американского лидера, Зеленский вновь вступил в полемику, отвергнув предложения о территориальных уступках и идеи посредничества, озвученные Вашингтоном.
Как сообщает The Washington Post, в кулуарах переговоров в Лондоне США якобы предлагали рассмотреть возможность признания Крыма российским в обмен на гарантии безопасности для Украины. Однако украинская сторона выразила недовольство таким подходом, настаивая, что прекращение огня должно быть первым шагом к дальнейшим переговорам. Трамп, в свою очередь, заявил, что отказ Зеленского обсуждать статус Крыма мешает мирному диалогу с Москвой.
В ответ Зеленский опубликовал скриншот «Крымской декларации» 2018 года, подписанной Майком Помпео, где США официально отвергли признание Крыма частью России. Он подчеркнул, что Украина продолжит действовать строго в рамках своей конституции и выразил надежду, что США и другие союзники будут придерживаться собственных принципов.
Ранее Трамп не стал прямо отвечать на вопрос о готовности признать Крым частью России, сосредоточив внимание на необходимости прекращения боевых действий.