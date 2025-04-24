Песков: Россия отреагирует на размещение инфраструктуры НАТО в Финляндии

Ранее Министерство иностранных дел РФ сообщило, что Россия применит все необходимые действия для защиты своей территории и повышения обороноспособности в ответ на враждебную политику НАТО и их активное военное планирование. Некоторые меры по укреплению обороноспособности России уже реализуют.