Песков: Россия отреагирует на размещение инфраструктуры НАТО в Финляндии

«На территорию Финляндии постепенно выводится военная инфраструктура. Как отреагирует Россия? Мы предпринимаем меры по обеспечению своей безопасности, те, которые наши военные считают необходимыми», — отметил спикер Кремля.
Песков также добавил, что у России «не было и нет» проблем со вступлением Финляндии и Швеции в НАТО.
Ранее Министерство иностранных дел РФ сообщило, что Россия применит все необходимые действия для защиты своей территории и повышения обороноспособности в ответ на враждебную политику НАТО и их активное военное планирование. Некоторые меры по укреплению обороноспособности России уже реализуют.