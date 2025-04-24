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Песков: Россия отреагирует на размещение инфраструктуры НАТО в Финляндии

Россия ответит на размещение военной инфраструктуры НАТО в Финляндии. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью изданию Point.

«На территорию Финляндии постепенно выводится военная инфраструктура. Как отреагирует Россия? Мы предпринимаем меры по обеспечению своей безопасности, те, которые наши военные считают необходимыми», — отметил спикер Кремля.

Песков также добавил, что у России «не было и нет» проблем со вступлением Финляндии и Швеции в НАТО.

Ранее Министерство иностранных дел РФ сообщило, что Россия применит все необходимые действия для защиты своей территории и повышения обороноспособности в ответ на враждебную политику НАТО и их активное военное планирование. Некоторые меры по укреплению обороноспособности России уже реализуют.