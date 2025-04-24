Шойгу сообщил, что РФ может возобновить ядерные испытания по аналогии с США

В России могут возобновить проведение ядерных испытаний. Министерство обороны страны и Росатом готовы к такой работе. Проведение ядерных испытаний вероятно в случае, если Соединенные Штаты приступят к тем же действиям. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу, транслирует ТАСС.