Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шойгу сообщил, что РФ может возобновить ядерные испытания по аналогии с США

Шойгу заявил, что МО РФ и Росатом готовы к проведению ядерных испытаний.

Источник: Комсомольская правда

В России могут возобновить проведение ядерных испытаний. Министерство обороны страны и Росатом готовы к такой работе. Проведение ядерных испытаний вероятно в случае, если Соединенные Штаты приступят к тем же действиям. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу, транслирует ТАСС.

Он объяснил, что в Вашингтоне истекают сроки по гарантиям у ряда ядерных боеприпасов. США активно разрабатывают новые виды вооружений. В связи с этим Вашингтон может перейти к возобновлению ядерных испытаний.

«В этом случае Россия может последовать их примеру в качестве ответного шага. На нашу позицию по данному вопросу непосредственно влияют действия США в этой области», — заключил Сергей Шойгу.

Он также добавил, что западные лидеры все еще нацелены на дипломатическую победу над Москвой. Они попытаются дестабилизировать ситуации в РФ, Молдавии и Закавказье из-за неудач в планах по Украине.