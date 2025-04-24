Владимир Путин назвал колоссальными возможности применения ИИ в войне будущего

Президент России Владимир Путин рассказал о возможностях применения искусственного интеллекта. Так, российский лидер отметил огромный потенциал использования технологий ИИ в современных военных операциях. Это заявление прозвучало в ходе заседания Военно-промышленной комиссии, о чем сообщает пресс-служба Кремля.
«Конечно, следует активизировать выпуск и использование защищенных отечественных программных продуктов и разработок в области искусственного интеллекта для их применения в комплексных автоматизированных системах военного управления», — заявил Путин.
Президент подчеркнул, что решающее преимущество в боевых действиях получит та сторона, которая оперативнее внедрит технологии искусственного интеллекта. Особое внимание, по его словам, следует уделить развитию беспилотных морских систем, включая безэкипажные катера.
Президент подчеркнул необходимость глубокого изучения глобальных технологических трендов в оборонной области, чтобы предугадать методы ведения военных конфликтов.
Кроме этого, в ходе заседания президент сообщил, что в 2024 году российская армия была оснащена более чем 1,5 млн беспилотных аппаратов различных модификаций. При этом ежесуточно на фронтовые позиции поступало порядка 4 тысяч FPV-дронов.
В конце 2024 года Владимир Путин утвердил федеральный бюджет России на 2025 год. Тогда доходы федерального бюджета прогнозировались в размере 40,296 трлн руб., при этом ожидался рост ВВП на 2,5%, что составит 214,575 трлн руб. Верхний предел государственного внутреннего долга на 1 января 2026 года был запланирован на уровне 29,385 трлн руб., а инфляция в 2025 году ожидалась на отметке 4,5%. Кроме того, объем Фонда национального благосостояния на начало 2025 года прогнозировался в размере 11,055 трлн руб.
Накануне военный обозреватель «Комсомольской Правды» Виктор Баранец разъяснил слова Владимира Путина о возможном сокращении военных расходов России и США. Так, эксперт заверил, что специальная военная операция не будет длиться вечно, и ее окончание позволит Москве значительно сэкономить ресурсы, а также пересмотреть приоритеты в развитии вооруженных сил.
Кроме этого, Баранец отметил, что опыт СВО заставляет пересмотреть многие подходы, сделав акцент на перспективные виды вооружений — такие как беспилотные системы и спутниковые коммуникации по аналогии со «Старлинком».