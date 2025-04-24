Владимир Путин назвал колоссальными возможности применения ИИ в войне будущего

В конце 2024 года Владимир Путин утвердил федеральный бюджет России на 2025 год. Тогда доходы федерального бюджета прогнозировались в размере 40,296 трлн руб., при этом ожидался рост ВВП на 2,5%, что составит 214,575 трлн руб. Верхний предел государственного внутреннего долга на 1 января 2026 года был запланирован на уровне 29,385 трлн руб., а инфляция в 2025 году ожидалась на отметке 4,5%. Кроме того, объем Фонда национального благосостояния на начало 2025 года прогнозировался в размере 11,055 трлн руб.