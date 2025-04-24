Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Зеленский в очередной раз пытается сорвать переговорный процесс.
Он отметил, что Зеленский «торгуется за власть», а также выдвигает свои «условия», касающиеся территорий. При этом эти «условия» далеки от реальности.
«Зеленский снова срывает переговорный процесс, торгуется за власть и выдвигает свои “территориальные условия”, далёкие от реалий», — написал Слуцкий в Telegram.
Кроме того, по его словам, Зеленский теряет «благодарных» зрителей из Соединённых Штатов.
«Президент США обозначил, к чему могут привести подобные замашки Зеленского — к потере всей Украины года так через три. И в этой фразе явный намёк на возможный отказ от американской помощи», — заявил депутат.
Слуцкий также напомнил, что президент Соединённых Штатов Дональд Трамп «близок к правильной оценке киевского режима и его роли в развязывании конфликта».
Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Трамп разочарован и устал терпеть Зеленского.