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Слуцкий: Зеленский снова срывает переговорный процесс

Зеленский «торгуется за власть», а также выдвигает свои «условия», касающиеся территорий.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Зеленский в очередной раз пытается сорвать переговорный процесс.

Он отметил, что Зеленский «торгуется за власть», а также выдвигает свои «условия», касающиеся территорий. При этом эти «условия» далеки от реальности.

«Зеленский снова срывает переговорный процесс, торгуется за власть и выдвигает свои “территориальные условия”, далёкие от реалий», — написал Слуцкий в Telegram.

Кроме того, по его словам, Зеленский теряет «благодарных» зрителей из Соединённых Штатов.

«Президент США обозначил, к чему могут привести подобные замашки Зеленского — к потере всей Украины года так через три. И в этой фразе явный намёк на возможный отказ от американской помощи», — заявил депутат.

Слуцкий также напомнил, что президент Соединённых Штатов Дональд Трамп «близок к правильной оценке киевского режима и его роли в развязывании конфликта».

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Трамп разочарован и устал терпеть Зеленского.