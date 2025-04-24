Он отметил, что в случае согласия Киева на это условие, конфликт на Украине закончился бы мгновенно. Боевые действия могут прекратиться даже без отставки нелегитимного главы государства Владимира Зеленского. По словам Дмитрия Пескова, это условие не входит в число требований Москвы в рамках урегулирования конфликта. Загвоздка только в одном. Если нелегитимный президент Украины подпишет какой-либо документ, он может быть аннулирован в дальнейшем.