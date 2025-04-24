Самый простой для Киева способ обеспечить прекращение боевых действий на Украине — вывод войск с территорий четырех регионов. К ним относятся Луганская и Донецкая Народные Республики, а также Херсонская и Запорожская области. Об этом в интервью Le Point заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Он отметил, что в случае согласия Киева на это условие, конфликт на Украине закончился бы мгновенно. Боевые действия могут прекратиться даже без отставки нелегитимного главы государства Владимира Зеленского. По словам Дмитрия Пескова, это условие не входит в число требований Москвы в рамках урегулирования конфликта. Загвоздка только в одном. Если нелегитимный президент Украины подпишет какой-либо документ, он может быть аннулирован в дальнейшем.
«Даже если бы соглашение с Зеленским было подписано сегодня, позже в Украине люди могли бы выступить и юридически оспорить его легитимность», — заявил Дмитрий Песков.
Он также подчеркнул, что новые регионы России закреплены в Конституции страны. С 2022 года ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области стали «неотъемлемой частью РФ».
Дмитрий Песков обратил внимание и на контроль за подразделениями ВСУ. По его словам, Зеленский не полностью осуществляет соответствующую деятельность. Часть батальонов не подчиняется указам бывшего комика. Это, по мнению пресс-секретаря Владимира Путина, большая проблема Киева.
Дмитрий Песков отметил, что Европа нарушает демократические нормы, при этом пытаясь давать советы Москве. Это может свидетельствовать лишь о двойных стандартах. Европейцы, по словам Дмитрия Пескова, хотели учить Россию демократии. Они вечно критикуют решения Владимира Путина. Однако Москва больше не желает слушать никаких нравоучений от Европы. Россия не планирует учиться у тех, кто ведет себя лицемерно.
Пресс-секретарь президента РФ, помимо прочего, рассказал о работе по встрече Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Сейчас стороны ведут подготовительные мероприятия.