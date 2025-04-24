Европейские государства активно ведут подготовку к возможному военному противостоянию с Россией, не скрывая своих намерений, заявил в интервью ТАСС секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
По его словам, в западных политических и военных кругах все чаще звучат прогнозы о возможном конфликте в ближайшие три-пять лет, при этом к 2030 году они хотят быть полностью готовы к боевым действиям против России.
Шойгу подчеркнул, что, несмотря на стремление киевских властей затянуть конфликт и одновременно получить максимальные выгоды от Запада — будь то поставки вооружений или финансирование — Украина теряет свои позиции. По его оценке, военные и экономические ресурсы страны существенно истощены, а ее мобилизационный потенциал заметно ослаблен.
Ранее пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский хочет быть центром всего антироссийского в мире. Он отметил, что Зеленский захотел втянуть Соединенные Штаты Америки и Европу в войну против России.