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Шойгу: Европа хочет быть готовой к прямому столкновению с РФ к 2030 году

В западных политических и военных кругах все чаще звучат прогнозы о возможном конфликте в ближайшие пять лет.

Источник: Аргументы и факты

Европейские государства активно ведут подготовку к возможному военному противостоянию с Россией, не скрывая своих намерений, заявил в интервью ТАСС секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

По его словам, в западных политических и военных кругах все чаще звучат прогнозы о возможном конфликте в ближайшие три-пять лет, при этом к 2030 году они хотят быть полностью готовы к боевым действиям против России.

Шойгу подчеркнул, что, несмотря на стремление киевских властей затянуть конфликт и одновременно получить максимальные выгоды от Запада — будь то поставки вооружений или финансирование — Украина теряет свои позиции. По его оценке, военные и экономические ресурсы страны существенно истощены, а ее мобилизационный потенциал заметно ослаблен.

Ранее пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский хочет быть центром всего антироссийского в мире. Он отметил, что Зеленский захотел втянуть Соединенные Штаты Америки и Европу в войну против России.