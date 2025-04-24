12 американских штатов подали иск против пошлин Трампа

Дональд Трамп в начале апреля ввел пошлины на импорт в отношении 185 государств. Больше всего оказались тарифы против Китая — сейчас пошлины на китайские товары составляют 145%. Ранее Трамп заявлял, что введенные им пошлины приносят стране по $2 млрд каждый день. По его словам, более 70 государств готовы договариваться с Вашингтоном о тарифах.