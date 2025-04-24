Песков: Отношения РФ и Запада оказались в тупике, так как ЕС не слушал Путина

«Я могу сказать вам, что ни [Эмманюэль] Макрон, ни другие европейские лидеры не хотели слушать Путина, когда он говорил им, что Россию загнали в угол с точки зрения её безопасности и что это неприемлемо», — пояснил он.
Ранее Дмитрий Песков заявил, что Россия и Европа расходятся в самом главном вопросе по завершению конфликта на Украине: Москва стремится уладить ситуацию за столом переговоров и не раз это демонстрировала, тогда как европейцы явно хотели бы, чтобы боевые действия продолжались. Спикер Кремля добавил, что усаживать лидеров ЕС за стол переговоров силой никто не станет.