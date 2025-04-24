Axios узнал, что министр финансов США накричал на Илона Маска матом

«Это была настоящая сцена. Было громко», — сказал собеседник издания. Второй источник описал ситуацию так: «Два миллиардера средних лет встретились в холле Западного крыла [Белого дома] и решили, что это [рестлинг-шоу] WWE».
По данным Axios, Маск назвал Бессента «агентом Сороса» (тот несколько лет работал в инвестиционной структуре миллиардера Джорджа Сороса Soros Fund Management). Министр в какой-то момент перепалки закричал «fuck you», на что Маск ответил: «Произнеси погромче».
Конфликт был настолько острым, что между двумя мужчинами встал помощник, чтобы разнять их. Ругань слышала итальянский премьер Джорджа Мелони, которая в тот день посетила Белый дом.
Инцидент произошел неделю назад, 17 апреля. Как сообщала The New Yokr Times, причиной стало назначение комиссара Налоговой службы США — им станет замминистра финансов Майкл Фолкендер. По информации издания, Бессент прежде был недоволен, что Маск за день до этого добился назначения предыдущего главы ведомства — Гэри Шепли, хотя организация подчиняется Минфину.
Белый дом не стал опровергать информацию Axios, сообщив, что между подчиненными президента и членами кабинета министров «порой возникают разногласия». «Но мы считаем, что это часть процесса здорового обсуждения. И все знают, что в конечном итоге решения принимает президент Трамп», — сказала представитель администрации Кэролайн Ливитт.
Маск и Бессент конфликтуют уже несколько месяцев, напоминает Axios. Во время выбора Трампом состава своего кабинета министров, миллиардер добивался назначения на место министра финансов Говарда Лютника, но должность получил Бессент.
Илон Маск — богатейший человек мира. Forbes оценивает его состояние в $368,8 млрд. Скотт Бессент не миллиардер, его состояние — $521 млн.