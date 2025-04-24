Axios узнал, что министр финансов США накричал на Илона Маска матом

Белый дом не стал опровергать информацию Axios, сообщив, что между подчиненными президента и членами кабинета министров «порой возникают разногласия». «Но мы считаем, что это часть процесса здорового обсуждения. И все знают, что в конечном итоге решения принимает президент Трамп», — сказала представитель администрации Кэролайн Ливитт.