Последний шанс легализоваться: в Приморье завершается амнистия для мигрантов

До 30 апреля иностранцы, находящиеся в Приморье с нарушениями миграционного законодательства, ещё могут легализовать своё пребывание без риска депортации или запрета на въезд в Россию. После этой даты «миграционная амнистия» завершится, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе.