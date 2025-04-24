Последний шанс легализоваться: в Приморье завершается амнистия для мигрантов

До 30 апреля иностранцы, находящиеся в Приморье с нарушениями миграционного законодательства, ещё могут легализовать своё пребывание без риска депортации или запрета на въезд в Россию. После этой даты «миграционная амнистия» завершится, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе.
Как рассказали в региональном агентстве миграционной политики, более тысячи мигрантов уже воспользовались правом на легализацию. Они добровольно обратились в органы внутренних дел, получили штраф и начали оформление законного статуса.
«После 30 апреля это будет сделать уже нельзя», — подчеркнули в ведомстве.
При этом рейды по выявлению нелегалов продолжаются. Полиция и миграционные службы проверяют места массового скопления, транспорт и предприятия. Нарушителей ждут штрафы, уголовные дела и депортация.
Руководитель агентства Михаил Сорокин напомнил, что инициатива по созданию «миграционной амнистии» принадлежит губернатору Приморья. Кроме того, в регионе внедряется система организованного набора иностранных работников — она должна сократить число нарушений до минимума.
Напомним, в Приморье с начала года встали на воинский учёт 10 мигрантов. Иностранные граждане могут ускоренно получить гражданство, вступив в ряды российской армии. В прошлом году контракты с Минобороны в Приморье заключили 38 мигрантов.