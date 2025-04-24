В Белом доме задумались о снятии санкций с «Северного потока — 2»

По их информации, также обсуждается вопрос о снятии ограничения с других активов России в Европе. Собеседники издания рассказали, что «главным инициатором» отмены санкций является спецпосланник президента Дональда Трампа Стив Уиткофф.
Однако, как отмечается в материале, данная идея пока не нашла большого отклика в американской администрации. В частности, против нее выступает госсекретарь Марко Рубио.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Москва и Вашингтон обсуждают тему «Северных потоков». Он указал, что будет интересно, если американская сторона использует свое влияние на Европу и заставит ее не отказываться от российского газа.