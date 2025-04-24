В Кремле прокомментировали информацию о возможной встрече Путина и Уиткоффа

Ранее портал Axios со ссылкой на американского чиновника сообщал, что встреча Путина и Уиткоффа может состояться в пятницу. Белый дом позже подтвердил визит спецпосланника президента США в Россию на этой неделе. Песков в среду, отвечая на вопрос о возможности нового визита Уиткоффа в РФ, уточнял, что конкретики по этому приезду нет, но «все очень быстро меняется», Кремль будет информировать по факту, чтобы «исключить какие-то неправильные ожидания, неправильные понимания».