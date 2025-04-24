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В Кремле прокомментировали информацию о возможной встрече Путина и Уиткоффа

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Кремль своевременно сообщит о контактах президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, если они будут, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Источник: © РИА Новости

Ранее портал Axios со ссылкой на американского чиновника сообщал, что встреча Путина и Уиткоффа может состояться в пятницу. Белый дом позже подтвердил визит спецпосланника президента США в Россию на этой неделе. Песков в среду, отвечая на вопрос о возможности нового визита Уиткоффа в РФ, уточнял, что конкретики по этому приезду нет, но «все очень быстро меняется», Кремль будет информировать по факту, чтобы «исключить какие-то неправильные ожидания, неправильные понимания».

«Мы сообщим своевременно о контактах, если они будут», — сказал Песков.