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The Independent: Зеленский не поехал в Лондон из страха попасть в засаду

Рубио отменил поездку в связи с тем, что «цель не собирается попадаться ему на глаза».

Зеленский не поехал на переговоры в Британию, так как пытался избежать повторения «засады» в Вашингтоне, пишет The Independent.

В публикации британского издания сказано, что Зеленский «никогда и не был солдатом», при этом он «точно знает, что такое засада».

«Оказавшись в ловушке в Овальном кабинете и подвергшись нападкам со стороны Дональда Трампа и Джей Ди Вэнса, он избежал окружения командой американских дипломатов в Лондоне, просто не появившись там», — говорится в материале.

Автор материала не исключил, что госсекретарь Соединённых Штатов Марко Рубио отменил поездку в британскую столицу в связи с тем, что «намеченная цель не собирается попадаться ему на глаза».

Ранее украинский парламентарий Александр Дубинский заявил, что Соединённые Штаты не видят смысла в переговорах на «условиях» Украины.