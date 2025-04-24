В настоящее время, как сообщается, единственным населённым пунктом в Курской области, где ещё остаются боевики ВСУ, является село Горналь, куда недавно вошли российские штурмовики. Завершение операции в Курской области станет важным этапом в обеспечении безопасности приграничных территорий России.