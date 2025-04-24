«Бессмертный полк» в мае 2025 года вновь пройдёт по улицам Хабаровска

В этом году «Бессмертный полк» вернётся на улицы городов, сёл и посёлков Хабаровского края, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Конечно, на плечи наших стражей правопорядка ляжет дополнительная нагрузка по обеспечению безопасности людей, в том числе — антитеррористической, — сказал губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин. — Но на очередном заседании регионального оргкомитета «Победа» решение принято — «Бессмертный полк» будет проводиться у нас в традиционном формате!
Это память и доблесть наших дедов и прадедов, которые воевали в Великой Отечественной, Второй мировой войнах, отметил губернатор.
Шествие в Хабаровске пройдёт 9 мая от площади имени Ленина по улицам Муравьёва-Амурского и Тургенева до площади Славы.
В прошлые годы в Хабаровске в шествии принимало участие больше 60 тысяч человек. Люди шли огромным потоком, перетекая с улицы на улицу. И, казалось, этой людской реке не будет конца.
С 1 по 11 мая к акции можно присоединиться в онлайн-формате вместе со всей Россией!
С 23 апреля по 6 мая надо подать заявку на участие героя вашей семьи в онлайн-шествии. Загрузить фото ветерана можно на сайте 2025.polkrf.ru и в мини-приложении ВКонтакте vk.com/polk_app и Одноклассники ok.ru/app/polk.
В этом году появилась возможность отреставрировать и профессионально раскрасить фотографию вашего героя и поделиться историей о нем в соцсетях.
Онлайн-шествие пройдет 9 мая на сайте Бессмертного полка России 2025.polkrf.ru. 80 лет назад наши отцы, деды и прадеды освободили мир от нацизма. В День Победы мы снова можем увидеть наших победителей вечно живых в Бессмертном полку онлайн.