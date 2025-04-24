Правительство Приморского края покинул один из зампредов

«По словам Алексея Наздратенко, он покинул правительство по собственному желанию в связи с переходом на новую работу», — пишет PrimaMedia.
Алексей Наздратенко курировал вопросы взаимодействия с федеральными органами власти. Он работал в правительстве региона и в команде Олега Кожемяко с 2018 года — практически сразу после первых выборов.
Во время работы в правительстве Приморья Наздратенко не был публичной персоной. На официальном сайте всего несколько новостей о его участии в мероприятиях — в том числе, участие в выставках в Москве и мероприятиях в ДНР.
Отметим, Алексей Наздратенко — младший сын экс-губернатора Приморского края Евгения Наздратенко (1993 — 2001).
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