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Правительство Приморского края покинул один из зампредов

ВЛАДИВОСТОК, 24 апреля, ФедералПресс. Заместитель председателя правительства Приморского края Алексей Наздратенко покинул правительство региона. Его карточка исчезла с официального сайта региона.

«По словам Алексея Наздратенко, он покинул правительство по собственному желанию в связи с переходом на новую работу», — пишет PrimaMedia.

Алексей Наздратенко курировал вопросы взаимодействия с федеральными органами власти. Он работал в правительстве региона и в команде Олега Кожемяко с 2018 года — практически сразу после первых выборов.

Во время работы в правительстве Приморья Наздратенко не был публичной персоной. На официальном сайте всего несколько новостей о его участии в мероприятиях — в том числе, участие в выставках в Москве и мероприятиях в ДНР.

Отметим, Алексей Наздратенко — младший сын экс-губернатора Приморского края Евгения Наздратенко (1993 — 2001).

Рекомендуем также прочитать о том, как в 90-е во Владивостоке встречали президента Белоруссии Александра Лукашенко. У трапа самолета его встречал лично Евгений Наздратенко, который тогда был губернатором Приморского края.