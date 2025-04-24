Также российский чиновник сообщил о скором завершении операции по очистке приграничных районов Курской области от диверсионных групп ВСУ. Он особо отметил, что успехи ВС РФ в зоне СВО оказывают решающее влияние как на международную обстановку, так и на внутриполитическую ситуацию в стране.