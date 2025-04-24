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Шойгу заявил, что Европа хочет быть готовой к войне с Россией к 2030 году

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в интервью ТАСС заявил о нарастающей военной угрозе со стороны европейских стран. По его словам, в Европе ведётся открытая подготовка к возможному вооружённому столкновению с Россией.

Источник: Life.ru

Шойгу отметил, что в европейских политических и военных кругах уже обсуждаются конкретные сроки потенциального конфликта — от 3 до 5 лет. Особое указал на планы ЕС завершить военную подготовку к 2030 году.

При этом секретарь Совбеза подчеркнул несоответствие между декларативной поддержкой Украины Западом и реальными возможностями стран-союзников. По его словам, ни одно государство не способно удовлетворить все военные потребности Киева.

Также российский чиновник сообщил о скором завершении операции по очистке приграничных районов Курской области от диверсионных групп ВСУ. Он особо отметил, что успехи ВС РФ в зоне СВО оказывают решающее влияние как на международную обстановку, так и на внутриполитическую ситуацию в стране.