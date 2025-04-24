Шойгу заявил, что Европа хочет быть готовой к войне с Россией к 2030 году

Шойгу отметил, что в европейских политических и военных кругах уже обсуждаются конкретные сроки потенциального конфликта — от 3 до 5 лет. Особое указал на планы ЕС завершить военную подготовку к 2030 году.
При этом секретарь Совбеза подчеркнул несоответствие между декларативной поддержкой Украины Западом и реальными возможностями стран-союзников. По его словам, ни одно государство не способно удовлетворить все военные потребности Киева.
Также российский чиновник сообщил о скором завершении операции по очистке приграничных районов Курской области от диверсионных групп ВСУ. Он особо отметил, что успехи ВС РФ в зоне СВО оказывают решающее влияние как на международную обстановку, так и на внутриполитическую ситуацию в стране.