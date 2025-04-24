Губернатор Демешин выступил с отчётом о работе краевого правительства в 2024 году

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин сегодня отчитывается о деятельности правительства региона перед депутатами Законодательной Думы региона. Свою речь он начал с того, что прошёл почти год с момента, как ему было оказано высокое доверие, и около полугода с Единого дня голосования, когда избиратели поддержали его кандидатуру, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Отчёт губернатора — важная составляющая взаимодействия исполнительной и законодательной властей, — отметил Дмитрий Демешин. — Подобные встречи позволяют обсудить острые вопросы и проблемы, рассказать о проделанной работе, успехах и вызовах, с которыми пришлось столкнуться. И о наших обязательствах перед жителями — то, ради чего мы с вами работаем.
Как подчеркнул губернатор, по итогам 2024 года экономика Хабаровского края показала устойчивый рост. Объём валового регионального продукта, по оценкам, превысит 1,4 трлн рублей (103,2% к 2023 году в реальном выражении). По сравнению с 2020 годом — рост более чем в 1,6 раза в номинальном выражении (ВРП 2020 года — 0,856 трлн рублей).
— Наша задача — по итогам 2025-го «перешагнуть» 1,5 трлн рублей, — заявил Дмитрий Демешин. — Основные показатели экономического развития края за минувший год превысили среднероссийские. И это — достижение наших предприятий и организаций, их коллективов, а также результат работы власти и бизнеса, социальной сферы.
По статистике, численность занятого населения в крае увеличилась на 10,5 тыс. человек и превысила 704 тыс. (в 2023 году ~ 694 тыс.). Безработица достигла исторического минимума — 1,6% (по методологии МОТ). Это ниже, чем в среднем по Дальнему Востоку и в целом по стране (по России — 2,5%, по ДФО — 2,9%).
— Одновременно — это вызов для нас, — сказал губернатор. — Создаются предприятия, под которые нужны кадры. Под запросы работодателей мы адаптируем профессиональное и дополнительное профессиональное образование. В 2024 году более 1,9 тыс. наших жителей получили востребованные на рынке труда профессии. Напомню, в этом году по инициативе президента Владимира Владимировича Путина стартовал новый национальный проект «Кадры», направленный на удовлетворение запросов рынка труда. Отмечу, уважаемые коллеги, что залог устойчивой экономики — сильная и самодостаточная промышленность. По итогам 2024 года рост промышленного производства — 5,5% (РФ — 4,6%, ДФО — 2,7%). Темп держим. За январь-февраль индекс промышленного производства — более 110%.