Губернатор Демешин выступил с отчётом о работе краевого правительства в 2024 году

— Одновременно — это вызов для нас, — сказал губернатор. — Создаются предприятия, под которые нужны кадры. Под запросы работодателей мы адаптируем профессиональное и дополнительное профессиональное образование. В 2024 году более 1,9 тыс. наших жителей получили востребованные на рынке труда профессии. Напомню, в этом году по инициативе президента Владимира Владимировича Путина стартовал новый национальный проект «Кадры», направленный на удовлетворение запросов рынка труда. Отмечу, уважаемые коллеги, что залог устойчивой экономики — сильная и самодостаточная промышленность. По итогам 2024 года рост промышленного производства — 5,5% (РФ — 4,6%, ДФО — 2,7%). Темп держим. За январь-февраль индекс промышленного производства — более 110%.