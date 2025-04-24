Демешин назвал пути улучшения инвестклимата в Хабаровском крае

Об этом сообщил губернатор Дмитрий Демешин в ходе выступления перед Законодательной Думой края с отчетом о результатах деятельности регионального правительства. В докладе он озвучил важнейшие показатели и назвал ключевые стратегии, которые позволят привлечь в регион больше капиталовложений.
Объем инвестиций в экономику края за прошедший год, поделился губернатор, составил 625,6 млрд рублей, что на 132,5% больше, чем в 2023 году, превышая средние показатели по России (107,4%) и ДФО (105,9%). В ДФО край занял первое место по индексу инвестиций и третье — по их объему. Портфель региона включает в себя 138 проектов с вложениями более 2,7 трлн рублей, из них 46 проектов на 417 млрд рублей сопровождаются в режиме «единого окна».
Для поддержки инвесторов внедрены новые меры. Введена платформа обратной связи, за каждым проектом закреплены кураторы, включая представителей муниципалитетов, а также запущен муниципальный инвестстандарт.
«Ключевая задача 2025 года — сохранить темп и войти в число лидеров по национальному рейтингу», — отметил Демешин.
Губернатор подчеркнул важность стабильных условий и открытого диалога с инвесторами на всех уровнях.
«Простота и гибкость — это то, чего мы должны достигать во взаимодействии с каждым, кто вкладывает хотя бы рубль в экономику края», — добавил он.
Решение проблем в ресурсоснабжающих организациях также остается приоритетом, отметил Демешин.