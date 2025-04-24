Демешин назвал пути улучшения инвестклимата в Хабаровском крае

Объем инвестиций в экономику края за прошедший год, поделился губернатор, составил 625,6 млрд рублей, что на 132,5% больше, чем в 2023 году, превышая средние показатели по России (107,4%) и ДФО (105,9%). В ДФО край занял первое место по индексу инвестиций и третье — по их объему. Портфель региона включает в себя 138 проектов с вложениями более 2,7 трлн рублей, из них 46 проектов на 417 млрд рублей сопровождаются в режиме «единого окна».