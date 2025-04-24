Милонов заподозрил Германию в реабилитации нацизма из-за мер против россиян на День Победы

«Для нас нет ничего более мерзкого и возмутительного, чем оскорбление памяти героев и жертв Великой Отечественной войны. Не сомневаюсь, что намерения новых еврофюреров заключаются в банальном издевательстве и глумлении над тем, что нам дорого», — подчеркнул Милонов.