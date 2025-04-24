«Угрозы сохраняют актуальность»: РФ разместит в Белоруссии «Орешник» в целях обеспечения безопасности

Угрозы для Белоруссии, касаемые безопасности и территориальной целостности страны, пока актуальны. В связи с этим Россия не планирует менять решение в отношении размещения систем «Орешника» в Минске. Такое заявление сделал секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в беседе с ТАСС.
Он отметил, что Европа продолжает наращивать военную мощь вблизи западных границ Союзного государства. Резкие заявления, льющиеся с Запада, участились. Это доказывает неготовность Европы к деэскалации ситуации.
«Россия согласилась на размещение в Белоруссии систем “Орешник” по прямой просьбе белорусской стороны и с учетом угроз безопасности, суверенитету и территориальной целостности нашего ближайшего союзника. Пока эти угрозы сохраняют актуальность», — подытожил Сергей Шойгу.
Он также подчеркнул, что в РФ могут возобновить проведение ядерных испытаний. Этот сценарий актуален в том случае, если США приступят к тем же действиям.