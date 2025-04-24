«Угрозы сохраняют актуальность»: РФ разместит в Белоруссии «Орешник» в целях обеспечения безопасности

Угрозы для Белоруссии, касаемые безопасности и территориальной целостности страны, пока актуальны. В связи с этим Россия не планирует менять решение в отношении размещения систем «Орешника» в Минске. Такое заявление сделал секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в беседе с ТАСС.