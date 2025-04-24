Генеральный консул Китая Ло Шисюн посетил новосибирский Академгородок

Генеральный консул Китая Ло Шисюн посетил Новосибирск. Его знакомство с городом началось с Академгородка. Об этом сообщили в пресс-службе Сибирского отделения РАН.
— Это моя первая поездка в Новосибирск, и я очень рад, что она началась с Академгородка. Ваш технопарк впечатлил, интересно тесное соседство университета, научных институтов и высокотехнологичных компаний, — отметил дипломат.
Он считает, что фундаментом дальнейшего сотрудничества России и Китая является не торговля, а именно наука.
— В последнее время объемы научного сотрудничества Китая и России существенно возрастают. Вопрос ставится об углублении этого сотрудничества и его связанности со спросом на новые знания и разработки, — резюмировал Ло Шисюн.