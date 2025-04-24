Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Генеральный консул Китая Ло Шисюн посетил новосибирский Академгородок

Его впечатлил местный технопарк.

Источник: Комсомольская правда

Генеральный консул Китая Ло Шисюн посетил Новосибирск. Его знакомство с городом началось с Академгородка. Об этом сообщили в пресс-службе Сибирского отделения РАН.

— Это моя первая поездка в Новосибирск, и я очень рад, что она началась с Академгородка. Ваш технопарк впечатлил, интересно тесное соседство университета, научных институтов и высокотехнологичных компаний, — отметил дипломат.

Он считает, что фундаментом дальнейшего сотрудничества России и Китая является не торговля, а именно наука.

— В последнее время объемы научного сотрудничества Китая и России существенно возрастают. Вопрос ставится об углублении этого сотрудничества и его связанности со спросом на новые знания и разработки, — резюмировал Ло Шисюн.