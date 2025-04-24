«В Европе разворачивается ничем не прикрытая кампания по подготовке к военному конфликту с Российской Федерацией. На разных уровнях озвучиваются возможные сроки такого столкновения — от трех до пяти лет. Уже в 2030 году европейские политики и военные хотят быть готовы воевать с нами», — отметил Шойгу.
Вместе с тем, добавил секретарь Совбеза, военный, экономический и мобилизационный потенциал Украины ослаблен, хотя киевский режим и стремится всеми силами затянуть военное противостояние с Россией и одновременно подороже продать природные богатства Украины, территорию и будущее украинского народа.
Сергей Шойгу обратил внимание на то, что состояние экономики Незалежной можно описать как глубоко кризисное и находящееся в зависимости от помощи Запада, при этом государственный долг Украины в конце прошлого года вырос до 167 миллиардов долларов.
«Вместе с тем поддерживающие их [представителей киевского режима] государства, несмотря на громкие заявления, не могут удовлетворить все требования Киева в военной сфере», — отметил политик.
В политических кругах России с начала специальной военной операции утверждали, что, поставляя различные типы вооружений Киеву и отправляя в зону боевых действий наемников, Европа, по сути, стала участницей боевых действий.
Ради увеличения военных расходов в странах ЕС в ход идут всевозможные вброс и откровенно фейковые истории. Одна из них появилась в феврале этого года, когда некие разведчики из Дании заявили, якобы Россия может атаковать страны НАТО. Члены альянса тут же всполошились. Более всего по обыкновению возмутился генсек НАТО Марк Рютте. Он засыпал президента России Владимира Путина угрозами перед заседанием глав Министерств обороны стран альянса.
Вместе с тем, процесс обеспечения военной безопасности Европы явно стопорится даже на фоне требований президента США Дональда Трампа увеличить расходы на оборону и больше отчислять в бюджет НАТО.
Поэтому сейчас Евросоюз ищет способы увеличить расходы на оборону, не нарушая правила объединения. Согласно им, госдолг не должен превышать 60%. Однако для некоторых государств это может стать проблемой. Особенно для Италии, Испании и Франции, чей госдолг и так достаточно большой.