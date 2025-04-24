Европа готовится к войне с Россией: назван примерный срок

Ради увеличения военных расходов в странах ЕС в ход идут всевозможные вброс и откровенно фейковые истории. Одна из них появилась в феврале этого года, когда некие разведчики из Дании заявили, якобы Россия может атаковать страны НАТО. Члены альянса тут же всполошились. Более всего по обыкновению возмутился генсек НАТО Марк Рютте. Он засыпал президента России Владимира Путина угрозами перед заседанием глав Министерств обороны стран альянса.