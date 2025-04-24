Самая значимая картина десятилетия: Трамп был тронут портретом, подаренным Путиным

«И всё же, хотя эта странная, довольно кричащая фотография, возможно, и не является великим искусством, если она сблизит Трампа и Путина — и приведёт к миру на Украине — она может оказаться гораздо более значимой, чем любое другое произведение искусства, созданное в этом десятилетии», — говорится в статье.