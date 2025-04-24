Самая значимая картина десятилетия: Трамп был тронут портретом, подаренным Путиным

Александр Ларман отметил, что кричащее произведение Никаса Сафронова и близко не отражает драматизм реального фото, которое сделали в первые секунды после покушения на Дональда Трампа. Кроме того, обращает на себя внимание бейсболка, которую держит в руке американский лидер. Однако сам Трамп портрет оценил и остался «очень тронут». Об этом обмолвился спецпосланник США Стив Уиткофф в интервью Такеру Карлсону.
«Трудно представить себе другого лидера, который бы настолько кичился подарком России — но Дональд, как мы все знаем, не такой, как все», — пишет журналист.
«И всё же, хотя эта странная, довольно кричащая фотография, возможно, и не является великим искусством, если она сблизит Трампа и Путина — и приведёт к миру на Украине — она может оказаться гораздо более значимой, чем любое другое произведение искусства, созданное в этом десятилетии», — говорится в статье.
Напомним, сам Никас Сафронов отметил, что изобразил Трампа таким, каким его видит. Художник, хотя и не знал, кому предназначена картина, всё же «почувствовал, что эта работа может сблизить» Россию и США.