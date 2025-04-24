Трамп: договориться с Зеленским оказалось труднее, чем ожидалось

Ранее в своей соцсети Truth Social он раскритиковал Зеленского за непреклонную позицию по Крыму, назвав ее вредной для переговорного процесса. Трамп отметил, что полуостров «был потерян много лет назад» — при администрации Барака Обамы — и, по его мнению, этот вопрос «даже не является предметом обсуждения».