СМИ: Уиткофф подбивает Белый дом снять санкции с «Северного потока — 2»

Ранее источники сообщали, что президент США Дональд Трамп планирует использовать проект «Северный поток» как важный элемент торга в переговорах с Россией по ситуации на Украине. Эксперты считают, что Вашингтон не желает усиления позиций Москвы на европейском газовом рынке.