СМИ: Уиткофф подбивает Белый дом снять санкции с «Северного потока — 2»

Также администрация США рассматривает отмену ограничений на другие активы России в Европе. Собеседники рассказали, что «главным инициатором» этой идеи выступает спецпосланник президента Дональда Трампа Стив Уиткофф.
«Хотя Уиткофф выдвинул идею отмены санкций, связанных с энергетикой, эта идея пока не нашла большого отклика в Белом доме», — указано в публикации.
Авторы материала отмечают, что госсекретарь Марко Рубио выступает против отмены санкций.
Ранее источники сообщали, что президент США Дональд Трамп планирует использовать проект «Северный поток» как важный элемент торга в переговорах с Россией по ситуации на Украине. Эксперты считают, что Вашингтон не желает усиления позиций Москвы на европейском газовом рынке.