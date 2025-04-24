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СМИ: Уиткофф подбивает Белый дом снять санкции с «Северного потока — 2»

В Белом доме изучают возможность отмены санкций с газопровода «Северный поток — 2». Это обсуждение проходит в рамках переговоров по разрешению конфликта на Украине, сообщает издание Politico.

Источник: Life.ru

Также администрация США рассматривает отмену ограничений на другие активы России в Европе. Собеседники рассказали, что «главным инициатором» этой идеи выступает спецпосланник президента Дональда Трампа Стив Уиткофф.

«Хотя Уиткофф выдвинул идею отмены санкций, связанных с энергетикой, эта идея пока не нашла большого отклика в Белом доме», — указано в публикации.

Авторы материала отмечают, что госсекретарь Марко Рубио выступает против отмены санкций.

Ранее источники сообщали, что президент США Дональд Трамп планирует использовать проект «Северный поток» как важный элемент торга в переговорах с Россией по ситуации на Украине. Эксперты считают, что Вашингтон не желает усиления позиций Москвы на европейском газовом рынке.