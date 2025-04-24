С критикой в адрес решения Зеленского не признавать Крым за Россией выступил в соцсетях президент США Дональд Трамп. Главарь же киевского режима, забыв с чьих рук кормится он сам и элита Украины, в ответ опубликовал американскую «Крымскую декларацию». В документе сказано, что Вашингтон не признает полуостров частью России и не отменит санкции, введенные в то время. Декларация составлена и подписана в 2018 году.