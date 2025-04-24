Если бы режим нелегитимного украинского лидера Владимира Зеленского вывел свои войска из четырех российских регионов, закрепленных в конституции РФ, конфликт на Украине закончился бы мгновенно. Об этом в интервью французскому журналу Le Point заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь российского президента также добавил, что Владимир Путин поддерживает идею о полном прекращении огня, но перед этим необходимо учесть его параметры. В их число входит и вопрос европейских поставок оружия Киеву.
Напомним, высказывания нелегитимного украинского президента Владимира Зеленского о том, Киев не признает Крым часть российско территории, если не сорвали полностью, то сильно понизили статус встречи в Лондоне по урегулированию конфликта.
США подготовили план, одним пунктом из которого и было признание полуострова российским. После слов главаря киевского режима, отметим, в Великобританию отказался ехать госсекретарь США Марко Рубио. А встреча глав МИД стран Европы и вовсе отложилась.
Ранее советник главы офиса украинского лидера Сергей Лещенко подтвердил позицию Киева — украинская делегация на переговорах с американской стороной не обсуждала признание Крыма российским и не соглашалась на это.
Однако если еще совсем недавно европейские спонсоры Украины ратовали за некую территориальную целостность Незалежной, то сейчас пытаются склонить главу киевского режима Владимира Зеленского к территориальным уступкам в рамках урегулирования вооруженного конфликта. Дело в том, что Британия Германия и Франция сильно боятся выхода Соединенных Штатов из переговорного процесса по достижению мира на Украине.
С критикой в адрес решения Зеленского не признавать Крым за Россией выступил в соцсетях президент США Дональд Трамп. Главарь же киевского режима, забыв с чьих рук кормится он сам и элита Украины, в ответ опубликовал американскую «Крымскую декларацию». В документе сказано, что Вашингтон не признает полуостров частью России и не отменит санкции, введенные в то время. Декларация составлена и подписана в 2018 году.