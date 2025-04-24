Klix: главу Республики Сербской Додика пытались задержать в Сараево

В Восточном Сараево попытались задержать президента Республики Сербской Милорада Додика, информирует Klix.
Задержание пытались провести сотрудники Агентства по расследованию и защите. Им помешали представители министерства внутренних дел Республики Сербской.
В публикации сказано, что в Сараево у Додика должна была состояться встреча с мэром, а также главами муниципалитетов.
Напомним, в феврале текущего года суд Боснии и Герцеговины приговорил Додика к году тюремного заключения по делу о несоблюдении решений представителя Организации Объединённых Наций.
Ранее сообщалось, что лидер боснийских сербов Додик прибыл в российскую столицу, несмотря на розыск Интерпола.