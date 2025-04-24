Трамп: переговоры по Украине в Лондоне прошли хорошо

Президент США Дональд Трамп прокомментировал переговоры по урегулированию украинского конфликта, прошедшие в Лондоне, отметив, что они завершились положительно. Об этом сообщает NBC News.
«Думаю, они (переговоры — прим.) прошли хорошо», — заявил американский лидер, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.
Отмечается, что изначально встреча должна была состояться в формате переговоров на уровне министров, однако в последний момент формат изменили.
Ранее сообщалось, что украинские чиновники опасаются, что лидер США Дональд Трамп перестанет оказывать военную помощь Киеву. При этом сам глава США не исключил вероятность прекращения военной поддержки Украины.