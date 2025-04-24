В Корее напомнили о «непобедимом союзничестве» КНДР и России. Благодаря тесным отношениям, сотрудничество государств стало гарантией мира и безопасности в Евразии. Этому свидетельствует статья, выпущенная печатным органом Трудовой партии КНДР газеты «Нодон синмун».
Союзничество особенно важно в условиях роста опасности ядерной войны. Россия и Корея заключили новый договор, который не смогут расторгнуть «гегемонистские силы». Народы двух государств плотно стоят на защите собственного будущего.
«Срываются гнусные попытки гегемонистских сил, которые хотели превратить Евразию в хаос из конфронтации и войн. Меняющаяся эпоха и сложная международная обстановка ясно доказывают, что развивать прочные дружественные отношения было правильным решением», — подчеркивается в статье.
Корея развивает отношения не только с Москвой, но и с регионами России. Так, иностранная делегация 29 апреля посетит Новосибирск.