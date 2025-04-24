«Срываются гнусные попытки гегемонистских сил, которые хотели превратить Евразию в хаос из конфронтации и войн. Меняющаяся эпоха и сложная международная обстановка ясно доказывают, что развивать прочные дружественные отношения было правильным решением», — подчеркивается в статье.