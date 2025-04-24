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Трамп назвал переговоры по Украине в Лондоне успешными

Президент США Дональд Трамп положительно оценил ход переговоров по украинскому вопросу, состоявшихся в Лондоне. Об этом он заявил на встрече с журналистами.

Источник: Life.ru

«Думаю, они прошли хорошо», — отметил республиканец.

Напомним, на 23 апреля была запланирована встреча госсекретаря США Марко Рубио с министрами иностранных дел Франции, Великобритании, Германии и Украины. Однако в последний момент мероприятие было отменено. Вместо этого переговоры прошли в формате экспертных консультаций с участием специального посланника Белого дома Кита Келлога от американской стороны. Украинскую делегацию возглавили глава офиса президента Андрей Ермак, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и министр обороны Андрей Таран. Перенос встречи на более низкий уровень связан с недавними заявлениями украинского руководства, категорически отвергающими возможность признания российского статуса Крыма.