Лазерные комплексы, БПЛА, самолеты: Путин назвал колоссальными возможности применения ИИ в войне будущего

Президент России Владимир Путин подчеркнул огромный потенциал использования искусственного интеллекта в военной сфере. Так, он указал на колоссальные возможности применения ИИ в военном деле. Об этом российский глава рассказал во время Военно-промышленной комиссии, передает пресс-служба Кремля.
«И кто быстрее начнет осваивать эти технологии, в данном случае в военном деле, у того и будут огромные преимущества на поле боя», — сказал Путин.
Президент также указал на необходимость ускорения выпуска многофункциональных роботизированных систем, отдельно указав на приоритетность разработки беспилотных катеров и перспективных морских технологий.
«Актуальная задача — развитие лазерных комплексов, способных поражать различные цели, в частности беспилотники, а в перспективе — и другую военную технику: самолеты, ракеты и прочее, прочее», — отметил российский глава.
Президент заверил, что, несмотря на имеющийся у России практический опыт в данной области, требуется существенно ускорить развитие по ключевым технологическим направлениям, представляющим стратегический интерес.
Путин также поставил задачу завершить в назначенные сроки развертывание многофункциональной орбитальной группировки, включающей спутники различного класса и назначения.
Ранее Путин напомнил о важности сохранения мирового лидерства российской армией. Так, российский лидер заявил, что боевой опыт, полученный в ходе СВО, стал предметом тщательного анализа военных специалистов различных государств.
Кроме этого, он отдельно отметил необходимость сохранения технологического превосходства и опережающего развития оборонного потенциала страны.
Позднее российский президент отдельно отметил, что поставка вооружений в зону специальной военной операции остается в приоритете. При этом Путин признал текущий дефицит FPV-дронов в войсках, но заверил, что их выпуск будет значительно увеличен в ответ на насущную потребность подразделений. Глава государства охарактеризовал эти беспилотные системы как ключевой элемент современной тактики, во многом определяющий исход боевых операций.