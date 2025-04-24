Лазерные комплексы, БПЛА, самолеты: Путин назвал колоссальными возможности применения ИИ в войне будущего

Позднее российский президент отдельно отметил, что поставка вооружений в зону специальной военной операции остается в приоритете. При этом Путин признал текущий дефицит FPV-дронов в войсках, но заверил, что их выпуск будет значительно увеличен в ответ на насущную потребность подразделений. Глава государства охарактеризовал эти беспилотные системы как ключевой элемент современной тактики, во многом определяющий исход боевых операций.