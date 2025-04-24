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Рубио опроверг обсуждение снятия санкций с «Северного потока — 2»

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио опроверг публикацию газеты Politico о том, что в Белом доме якобы обсуждают снятие санкций с «Северного потока 2».

Источник: Reuters

Politico со ссылкой на источники ранее сообщила, что в Белом доме обсуждают вопрос снятия санкций с газопровода «Северный поток 2» и других активов РФ в Европе в рамках переговоров по Украине.

«Это однозначно ложно. Ни (спецпосланник президента США — ред.) Стив Уиткофф, ни я не вели никаких переговоров о снятии санкций с России в рамках сделки с Украиной. Это журналистская халатность. Если у Politico есть хоть капля честности, то они полностью отзовут этот вымысел», — написал Рубио на своей странице в соцсети X.